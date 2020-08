Realizzazione di opere senza i titoli necessari, nei guai cinque persone a Salve e Otranto

Proseguono senza sosta i controlli dei Carabinieri, non solo indirizzati a contrastare e reprimere i reati cosiddetti comuni, ma anche quelli che hanno a che vedere con l’abusivismo edilizio e il mancato rispetto delle norme ambientali.

Ed è così che nell’ambito delle verifiche, a Salve, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Tricase hanno deferito in stati di libertà tre persone.

I denunciati, infatti, avevano realizzato un’opera in calcestruzzo armato e altri lavori minori quali un accesso al fondo, un percorso interno e il posizionamento di due serbatoi, in assenza di permesso di costruire e autorizzazione paesaggistica e comunque in difformità della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, presentata in zona vincolata in quanto area di notevole interesse pubblico

Due denunce anche a Otranto

Altre due persone, poi, sono state deferite in agro di Otranto dai Forestali della Stazione locale ritenute responsabili (rispettivamente in qualità di autore e proprietaria) per lavori edili in assenza di titolo abilitativo e in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, alterando l’originale morfologia del terreno.