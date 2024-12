Stupefacenti e un ordigno esplosivo ‘nascosti’ in casa, la scoperta durante un controllo. Nei guai 30enne

Detenzione di materiale esplosivo e sostanza stupefacente ai fini di spaccio: sono queste le accuse che i Carabinieri della Stazione di Castrignano del Capo hanno contestato ad un 30enne del luogo, arrestato al termine dei controlli. A tradire il giovane sarebbe stato il nervosismo: gli uomini in divisa hanno notato una agitazione ingiustificata, non comune agitazione tanto che li ha spinti a effettuare una perquisizione domiciliare. La verifica si è conclusa con il rinvenimento di hashish e marijuana, pronta per lo spaccio, per un peso complessivo di 10 grammi circa.

Ma la sorpresa investigativa arrivata durante l’attenta perquisizione è stata un’altra, poiché i militari hanno trovato un ordigno artigianale , dal peso di 1kg circa, con miccia da tre oltre 3 metri ed altri 2 ordigni più piccoli da 250 gr. L’effetto, qualora fossero esplosi, sarebbe stato dirompente e micidiale.

Non solo, durante l’attività di controllo da parte dei militari dell’Arma è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria anche un 49enne, residente in un comune del basso Salento, trovato in possesso di materiale pirico illegalmente detenuto presso la propria abitazione.

La sicurezza pubblica è un tema cruciale per l’Arma, soprattutto in un periodo dell’anno in cui l’atmosfera di festa rischia di essere rovinata dai fuochi d’artificio non autorizzati, clandestini insomma. A tal proposito, i militari invitano a leggere sempre l’etichetta riportata sulla confezione che deve contenere gli estremi del provvedimento del Ministero dell’Interno che ne autorizza il commercio, le principali caratteristiche costruttive e una descrizione chiara e completa delle modalità d’uso che devono essere seguite attentamente per evitare spiacevoli incidenti.

Non dimentichiamo che i fuochi d’artificio, seppur affascinanti e spettacolari, possono essere estremamente pericolosi. È quindi fondamentale affidarsi solo a rivenditori autorizzati, che rispettano le normative e garantiscono prodotti di qualità. L’acquisto di articoli privi di etichetta o privi di indicazioni chiare è un rischio che non vale la pena correre.

I servizi di contrasto e prevenzione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, continueranno incessantemente da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale, sempre impegnati nella lotta a tale fenomeno.



È importante sottolineare che il procedimento si trova nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza

in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.