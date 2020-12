Covid, controlli straordinari della Polizia in provincia. Al vaglio la posizione di 11 giovani e di un commerciante

Dopo gli assembramenti registrati nella giornata di martedì 8 dicembre, in occasione della festività dell’Immacolata, nel fine settimana appena trascorso, giro di vite da parte degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Lecce che, sabato e domenica sono stati impegnati in una serie di controlli, allo scopo di evitare eccessive calche.

Nel corso delle verifiche gli uomini di “Viale Otranto”, hanno conseguito alcuni risultati, non solo connessi all’emergenza coronavirus.

Sono state 817 le persone controllate, 224 i veicoli, 30 gli esercizi commerciali (bar – negozi).

Durante l’attività, una persona è stata denunciata per furto e un’altra per porto di oggetti atti ad offendere. C’è stato un segnalato alla Prefettura per possesso di sostanza stupefacente per uso personale di tipo marijuana.

Per quel che riguarda l’epidemia da covid-19, si sta valutando la posizione di 11 ragazzi sui 17 anni per assembramento nella zona di Piazza Sant’Oronzo.

Inoltre, è al vaglio dei poliziotti la posizione del titolare di un esercizio commerciale in Piazza Mazzini per assembramento all’interno del locale.

