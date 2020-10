Coronavirus, positivi a tre cifre in Puglia: 151 casi

A preoccupare non sono tanto i numeri del Coronavirus, in aumento ma gestibili, “sotto controllo”, quanto il fatto che in giro ci sono molte persone che non rispettano le regole, che non indossano la mascherina, che non calcolano la distanza di sicurezza, che creano quegli assembramenti pericolosi per la diffusione del virus. Fatto che ha spinto molte regioni a imporre l’obbligo di indossare il dispositivo di sicurezza (una della armi contro il Covid19 in attesa del vaccino) all’aperto. E che probabilmente convincerà il Governo a studiare nuove mosse per frenare i contagi in attesa della seconda ondata. Strategie e precauzioni che saranno scritte nero su bianco nel nuovo Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri.

Anche in Puglia il Governatore Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza con nuove regole per l’uso delle protezioni delle vie respiratorie, necessarie “sempre e comunque” davanti a scuole, locali aperti al pubblico e fermate del trasporto. Una decisione presa anche se la curva – rispetto ad altre regioni del Sud, come la Campania, che contano numeri più seri – è più o meno stabile.

Nell’ultimo aggiornamento del bollettino che quotidianamente fotografa l’andamento dell’epidemia su 3486 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 151 casi positivi: 97 in provincia di Bari, 21 in provincia BAT, 4 in provincia di Brindisi, 16 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto, 2 provincia di residenza non nota.

«Il picco di oggi è dovuto al riallineamento dei dati epidemiologici relativi ad alcuni focolai già noti e sotto il controllo dell’autorità sanitaria. Si tratta, quindi, di casi di contatti familiari e comunitari» ha dichiarato il Direttore Generale della Asl di Basi, Antonio Sanguedolce che invita a non abbassare la guardia e a rispettare le regole per prevenire il diffondersi del virus: «mantenere il distanziamento fisico; usare la mascherina, anche all’aperto; igienizzare frequentemente le mani con soluzioni idroalcoliche» ricorda il Dg.

Non sono stati registrati decessi.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 424.869 test. 4.739 sono i pazienti guariti. 2.897 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 8.234, così suddivisi:

3.298 nella Provincia di Bari;

737nella Provincia di Bat;

779 nella Provincia di Brindisi;

1961 nella Provincia di Foggia;

821 nella Provincia di Lecce;

572 nella Provincia di Taranto;

62 attribuiti a residenti fuori regione;

4 provincia di residenza non nota.