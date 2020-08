Coronavirus, 16 nuovi casi in Puglia. Uno in provincia di Lecce

La curva disegnata dai contagi è tornata a salire in Puglia, tant’è che il Governatore Michele Emiliano ha deciso di obbligare tutti ad usare le mascherine in tutti i luoghi all’aperto dove non è possibile mantenerne la «distanza di sicurezza», quel metro o poco più di distanziamento necessario a spezzare la catena. Un provvedimento scattato alla vigilia del giorno più atteso dell’estate, Ferragosto. Certo, è vero che la maggior parte dei positivi contati nel bollettino che, ogni giorno, fotografa l’andamento dell’epidemia sono giovani o ragazzi tornati a casa dopo una vacanza all’estero (lo dimostra anche l’abbassamento dell’età media dei nuovi casi, il 47% nella fascia 0-39 anni contro il 31% del mese scorso, luglio), ma non è il momento di abbassare la guardia. Lo dimostrano i numeri ancora a doppia cifra.

Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati scoperti 16 positivi su 1.746 test per l’infezione da Covid-19: 5 in provincia di Bari, 1 in provincia di BAT, 1 in provincia di Brindisi, 3 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 5 di residenza non nota.

«I casi registrati oggi in provincia di Lecce riguardano 5 migranti domiciliati nelle aree di isolamento di un centro di accoglienza e una persona che ha avuto contatti con uno dei giovani salentini rientrati positivi da Malta» ha dichiarato il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo ricordando l’importanza di auto segnalare sul sito della Regione di essere tornati a casa dopo una vacanza o un viaggio all’estero. Questo, insieme al lavoro di contact-tracing del Dipartimento di Prevenzione per individuare eventuali nuovi casi, si rivela un’arma fondamentale per evitare nuovi casi.

Fortunatamente ancora vuota la casella dei decessi, ferma a zero. Numeri alla mano, quindi, dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 262.847 test. 3979 sono i pazienti guariti. 276 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4809, così suddivisi: