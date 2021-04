Coronavirus: 475 positivi in Puglia, 90 in provincia di Lecce. 70 decessi, ma non nelle ultime 24 ore

Archiviata Pasqua, la Puglia resta in zona rossa. Lo impongono i numeri sia quelli dei contagi – nel bollettino epidemiologico di ieri con 677 casi su 3978 test il rapporto positivi/tamponi si è fermato al 17% – sia sul fronte degli ospedali, ancora in difficoltà.

Secondo l’ultimo aggiornamento dell’ Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, Agenas, che monitora la situazione nelle strutture sanitaria, la percentuale di posti letto occupata da pazienti Covid nei reparti di area non critica (malattie infettive, medicina generale e pneumologia) ha superato il 51%, undici punti in più del limite del 40% fissato dal Ministero della Salute. Anche in terapia intensiva, con il 42% di posti letto occupati è stato superato il tetto “critico” del 30%.

E nella giornata di ieri, 5 aprile, il 16% dei 1.261 accessi nei Pronto Soccorso della regione ha riguardato casi sospetti di infezione da coronavirus.

Nel report di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 5.759 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 475 casi positivi: 161 in provincia di Bari, 48 in provincia di Brindisi, 30 nella provincia BAT, 139 in provincia di Foggia, 90 in provincia di Lecce, 15 in provincia di Taranto.

2 casi di residenti fuori regione e 6 casi di provincia di residenza non nota sono stati riclassificati e riattribuiti.

Sono stati registrati 70 decessi: 50 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 in provincia BAT, 7 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 8 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.932.738 test. 146.892 sono i pazienti guariti. 50.454 sono i casi attualmente positivi. Scendono i ricoveri in Ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 202.347 così suddivisi:

79.008 nella Provincia di Bari;

19.727 nella Provincia di Bat;

14.674 nella Provincia di Brindisi;

37.359 nella Provincia di Foggia;

19.344 nella Provincia di Lecce;

31.245 nella Provincia di Taranto;

698 attribuiti a residenti fuori regione;

292 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/2cX0d

Lopalco: “i 70 decessi riguardano gli ultimi 7 giorni”

“Sono 15 i decessi avvenuti in Puglia nella giornata di oggi. Nel bollettino compare però un numero più alto, pari a 70, perché sono stati caricati oggi sul sistema dati relativi agli ultimi 7 giorni” ha dichiarato l’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco. “70 decessi in una settimana sono comunque un numero molto pesante che dà il senso del dramma di questa pandemia”.

I 70 decessi caricati oggi nel sistema, suddivisi per data e territorio: