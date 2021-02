Coronavirus, 905 casi positivi in Puglia. Il bollettino

Vaccinare chi lavora nel mondo della scuola, rendendola così più “sicura” ed evitare un aumento incontrollato dei casi legato alla «variante inglese», giocando d’anticipo. Per questi motivi la Regione ha deciso di chiudere le scuole per 15 giorni e disporre la didattica a distanza per tutti, dai bambini dell’infanzia agli studenti delle superiori. Del resto, i numeri contenuti nel bollettino che ogni giorno scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia mostravano segnali “incoraggianti” – curva in discesa e meno ricoveri in Ospedale – ma il Governatore ha preferito “non aspettare” che la situazione sfugga di mano.

Anche il report di oggi conferma il trend. Su 9.880 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 905 casi positivi: 368 in provincia di Bari, 77 in provincia di Brindisi, 78 nella provincia BAT, 118 in provincia di Foggia, 86 in provincia di Lecce, 177 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Sono stati registrati 23 decessi: 5 in provincia di Bari, 8 in provincia BAT, 4 in provincia di Foggia, 5 in provincia di Taranto, 1 residente fuori regione.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.487.903 test. 102.858 sono i pazienti guariti. 33.084 sono i casi attualmente positivi. Scendono ancora i ricoveri in Ospedale, fermi a 1.415 contro i 1.424 di ieri.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 139.701, così suddivisi:

53.048 nella Provincia di Bari;

15.021 nella Provincia di Bat;

10.322 nella Provincia di Brindisi;

28.537 nella Provincia di Foggia;

11.829 nella Provincia di Lecce;

20.212 nella Provincia di Taranto;

579 attribuiti a residenti fuori regione;

153 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/hVZMB