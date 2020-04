Risale la curva del contagio in Puglia: +120 nelle ultime 24 ore. Il bollettino

Pensare alla «fase 2» è fondamentale per tornare alla normalità, ma è importante procedere a ‘piccoli passi’ per non vanificare gli sforzi fatti per gestire l’emergenza causata dal Coronavirus che ha messo a dura prova il sistema sanitario, sta ‘minacciando’ quello economico e sfiancando quello sociale, provato da una quarantena forzata.

La data da segnare in rosso sul calendario è quella del 3 maggio quando finirà il lungo lockdown imposto dal decreto firmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte e il Paese comincerà a ripartire. La Puglia, con l’estate alle porte, punterà sul turismo, un settore su cui negli ultimi anni è stato puntato tanto, trasformandolo in un ‘diamante’ prezioso.

Certo, nella fase di convivenza con il virus bisognerà tenere uno sguardo fisso ai numeri per evitare che la curva disegnata dai contagi torni a salire. Numeri che, in Puglia, oggi tornano a segnare un aumento in termini assoluti.

Secondo l’ultimo bollettino, scritto sulla base delle informazioni delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, infatti, sono 120 i nuovi casi, a fronte però di ben 2.175 tamponi eseguiti. Il rapporto tra tamponi e nuovi casi, quindi, si mantiene basso e per il Prof. Lopalco questa è una buona notizia. Nel dettaglio:

– 35 nella Provincia di Bari

– 0 nella Provincia Bat

– 27 nella Provincia di Brindisi

– 30 nella Provincia di Foggia

– 8 nella Provincia di Lecce

– 3 nella Provincia di Taranto

– Fuori regione: +1

– Non attribuiti: +16

Cala, invece, il numero dei decessi. Oggi sono stati solo due, uno n provincia di Foggia, l’altro nel brindisino.

Per quanto riguarda il totale dei casi di Covid19 (cioè casi fino ad oggi riscontrati in Puglia, inclusivi di decessi e guarigioni), si è toccata quota 3.529 e sono così divisi:

1110 in provincia di Bari

485 in provincia di Brindisi

335 in provincia di Barletta-Andria-Trani

852 in provincia di Foggia

451 in provincia di Lecce

242 in provincia di Taranto

27 Fuori Regione

27 Non attribuiti

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 42.598 test. Sono 427 i pazienti guariti: 26 in più rispetto a ieri.