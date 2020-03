San Pietro in Lama, positiva dipendente comunale. Municipio chiuso e impiegati in quarantena

A San Pietro in Lama chiude il Municipio dopo l’accertamento di un nuovo caso di coronavirus.

La positività al tampone di una dipendente comunale ha fatto scattare il protocollo di sicurezza, con la chiusura del comune e la quarantena obbligatoria imposta dalla Asl a tutte le persone che potrebbero essere venute a contatto con la donna, impiegati comunali compresi.

L’ultimo bollettino, diramato dalla protezione civile nella serata di ieri dopo la comunicazione della Prefettura, fa registrare un lieve aumento dei casi nel comune salentino. Sono tre le persone risultate positive al test del Covid-19, 9 i cittadini posti in isolamento domiciliare e 7 gli interventi di assistenza domiciliare coordinati dalla polizia locale con il supporto della associazione volontariato di Protezione civile e la collaborazione di volontari occasionali. I dati sui cittadini posti in isolamento in via precauzionale potrebbe aumentare a seguito delle indagini epidemiologiche volte a ricostruire la rete dei contatti dei positivi. Si attendono dalla Prefettura aggiornamenti nelle prossime ore.