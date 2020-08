Coronavirus, una donna positiva a Cursi: si trovava già in isolamento fiduciario

Continuano a manifestarsi i nuovi casi di Covid-19 in Salento, segno di un lieve aumento rispetto all’inizio della fase 3, come confermato anche dal report della Asl di Lecce. A registrare un nuovo caso di coronavirus, questa volta, è il Comune di Cursi dove una donna è risultata positiva al virus. Da diverso tempo la signora si era posta, di sua volontà, in isolamento fiduciario.

A darne notizia è il sindaco di Cursi, Antonio Melcore, che ha elogiato il grande senso di responsabilità dimostrato dalla signora risultata positiva e della sua famiglia che hanno comunicato l’informazione. Non è mancato poi, da parte del primo cittadino, l’invito alla cittadinanza a rispettare le regole del distanziamento sociale, ad utilizzare la mascherina protettiva e tutte le norme anti-contagio.

Sono 4 i casi registrati oggi in Provincia di Lecce dal bollettino epidemiologico curato dalla Asl e sembrerebbe che il caso di Cursi rientri tra questi. Insieme a Cursi, anche Minervino di Lecce registra almeno uno dei restanti 3 casi, come lascia intendere la mappa dei comuni che ospitano persone contagiate inclusa nel bollettino di oggi.