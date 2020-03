Coronavirus, positiva un’anziana di Guagnano. Era ricoverata all’Ospedale di Copertino

Primo caso di Coronavirus a Guagnano: un’anziana, ricoverata nei giorni scorsi all’Ospedale “San Giuseppe” di Copertino «per altre patologie», è risultata positiva al primo tampone.

A raccontare l’accaduto è stato il primo cittadino Dino Sorrento, un modo per tranquillizzare le ‘anime’ della cittadina, preoccupate per la notizia. In un video diffuso su Facebook, infatti, il Sindaco ha spiegato l’iter sanitario che scatta in questi casi. In attesa di conoscere il risultato del secondo tampone, i familiari e tutte le persone che hanno avuto contatti stretti con la donna sono stati messi in isolamento nella loro abitazione. Una quarantena di 15 giorni per evitare la diffusione del virus. Nessuno ha sintomi.

Poi l’invito alla calma, dopo che in paese si era scatenato il panico quando la voce del primo contagio ha iniziato a diffondersi. «Dobbiamo restare uniti – ha detto Sorrento – solo così saremo sicuri di vincere questo male oscuro».

La paziente è stata ricoverata nel padiglione “Palmina De Maria” dell’ospedale “Santa Caterina Novella” di Galatina, dove si trova il reparto di Malattie infettive. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

Invitando i suoi concittadini ad affrontare la situazione con la dovuta lucidità, il Sindaco ha ricordato che l’unica arma che abbiamo a disposizione per fermare la diffusione dei contagi è quella di rispettare le regole imposte dal decreto io resto a casa.