Coronavirus: nove casi in Puglia, uno in provincia di Lecce

La curva disegnata dai contagi in Puglia resta stabile, ma non bisogna abbassare la guardia. Non nella settimana clou per il turismo. È importante, ora più che mai, continuare a rispettare le regole, evitare assembramenti o indossare la mascherina nei luoghi chiusi dove è impossibile mantenere la distanza di sicurezza. Intanto, la conta dei nuovi casi di Coronavirus in questa seconda domenica di agosto si ferma ancora a nove.

Su 1.368 test per l’infezione da Covid-19 effettuati nelle ultime 24 ore, nove sono risultati positivi. I nove casi sono così divisi: 1 in provincia di Bari, 6 in provincia di Foggia, 1 in provincia di Lecce, 1 attribuito a residente fuori regione.

Torna a zero la casella dei decessi. Numeri alla mano sono 3.973 i pazienti guariti. 187 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.714 così suddivisi:

1.527 nella Provincia di Bari

382 nella Provincia di Bat

676 nella Provincia di Brindisi

1.230 nella Provincia di Foggia

585 nella Provincia di Lecce

282 nella Provincia di Taranto

32 attribuiti a residenti fuori regione.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.