Coronavirus, bollettino ‘triste’ per numero di vittime: 19 in Puglia, 3 in Salento

La Regione Puglia, con un sistema sanitario impreparato a gestire i numeri, drammatici, della Lombardia ha messo a punto un piano ospedaliero per far fronte all’emergenza causata dal Coronavirus. Per il momento, la curva dei contagi non ha disegnato quel “peggior scenario possibile” ipotizzato dopo la fuga dal Nord di migliaia di studenti e lavoratori fuorisede che hanno preso il primo treno per tornare a casa. Segno, forse, che l’invito a restare in casa ha funzionato per ‘spezzare’ la catena e contenere la diffusione del covid19.

Questo non significa che bisogna abbassare la guardia. Nelle prossime ore, il Governatore Michele Emiliano presenterà – insieme al direttore del dipartimento Politiche per la Salute Vito Montanaro e al responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche Pier Luigi Lopalco – il potenziamento del piano ospedaliero pensato per aggiungere nuovi posti letto.

«Dobbiamo essere attrezzati e preparati a gestire le settimane che verranno al meglio. Si dorme poco e si lavora tanto, ma va bene così» aveva scritto su Facebook.

Il bollettino

Per ora, il numero dei contagi continua a crescere, in modo ‘costante’.L’ultimo bollettino parla di 91 nuovi casi. Una leggera flessione rispetto ai numeri registrati ieri, ma solo apparente dato che erano stati contati i risultati, arrivati in ritardo, delle ultime 48 ore. Su 956 test per l’infezione, sono risultati positivi 91 casi, così suddivisi:

22 nella Provincia di Bari

8 nella Provincia Bat

52 nella Provincia di Foggia

5 nella Provincia di Taranto

0 nella Provincia di Brindisi

10 nella Provincia di Lecce

Anche nella conta di oggi sono incluse le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate

Se il numero dei nuovi casi ‘incoraggia’, triste è il bilancio delle vittime. 19 persone hanno perso la vita, solo oggi: 9 in provincia di Foggia (77, 66, 89, 74, 69, 93, 84, 69, 63 anni), 4 in provincia di Bari (90, 87, 67, 78 anni) , 3 in provincia di Lecce (97, 93, 86 anni), 2 in provincia di Brindisi (83 e 87 anni) e 1 in provincia di Taranto (40 anni) .

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.803 così divisi:

616 nella Provincia di Bari

457 nella Provincia di Foggia

111 nella Provincia di Bat

126 nella Provincia di Taranto

164 nella Provincia di Brindisi

303 nella Provincia di Lecce

19 attribuiti a residenti fuori regione

7 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 14.073 test. Salgono a 39 i pazienti guariti.