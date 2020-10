Coronavirus, 72 nuovi contagi in Puglia. 4 in provincia di Lecce

A “pesare” sulla curva dei contagi in Puglia e sulla conta quotidiana dei casi di Coronavirus scoperti nella Regione – i positivi ieri sono stati a tre cifre, 114 – sono ancora i «contatti stretti» trovati grazie al prezioso lavoro di tracciamento dei Dipartimenti di Prevenzione della Salute che, come in una caccia al tesoro, cercano i contagiati per poter spezzare la catena, fermare la diffusione del virus e arginare i focolai. Anche nell’ultimo aggiornamento del bollettino epidemiologico il quadro non cambia: la maggior parte dei positivi scoperti nelle ultime 24 ore è concentrato in provincia di Bari, risultato come ha spiegato il Direttore Generale Antonio Sanguedolce dell’attività di monitoraggio condotta in modo capillare da parte delle strutture e del personale impegnato nella sorveglianza epidemiologica.

Su.3.949 test per l’infezione da Covid-19 sono stati registrati 72 casi positivi. Così divisi: 28 in provincia di Bari che conta anche un decesso, 9 nella provincia BAT, 29 in provincia di Foggia, 4 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto.

Numeri alla mano sono 4.712 i pazienti guariti. 2.663 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 7.972, così suddivisi: