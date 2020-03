Coronavirus, il Sindaco conferma il primo caso a Tricase: era in auto-isolamento in attesa degli esami

«A seguito dei necessari approfondimenti effettuati nella nottata appena trascorsa e nella mattinata odierna, informo la cittadinanza che anche a Tricase, purtroppo, vi è un caso di contagio da covid-19. Si tratta di un paziente già seguito dai competenti servizi Asl, che aveva osservato un primo periodo di quarantena e, in attesa dell’esito degli esami, su indicazione del Comando di Polizia Locale e della Asl, permaneva, con alto senso di responsabilità e seppur in assenza di ulteriori indicazioni ufficiali, in auto-isolamento in casa».

A dare la notizia agli abitanti di Tricase dell’esistenza di un caso di coronavirus nell’importante cittadina del Capo di Leuca è stato il sindaco Carlo Chiuri, con un post su Facebook. Da più alta autorità sanitaria di Tricase, il sindaco, dopo aver avvertito sulla situazione di positività al Covid-19 da parte di un cittadino che era comunque già in quarantena, ha voluto ricordare a tutti la necessitòà di rispettare le raccomandazioni adottate a livello nazionale e necessarie per interrompere la possibile catena del contagio. Il riferimento è, in buona sostanza, al distanziamento sociale. Non ha perso occasione, tuttavia, Chiuri per lamentare l’assenza di informazioni ufficiali.

«Invito la cittadinanza tutta a continuare ad osservare scrupolosamente le disposizioni precauzionali già adottate a livello locale e nazionale. Esprimo il mio rammarico per l’assenza di informazioni ufficiali al momento in cui scrivo e vi assicuro il mio costante impegno a tutela di tutta la comunità. #maicomeadessodobbiamorestareacasa».