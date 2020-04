Coronavirus, ancora ‘drammatico’ il numero dei decessi: 5 in Salento

Lo scenario peggiore ipotizzato quando la Regione Puglia ha organizzato il primo piano ospedaliero – di 2mila contagiati entro il 25 marzo – fortunatamente non è stato confermato dai numeri. La curva dei contagi sale, ma in modo costante, dando ‘respiro’ al sistema sanitario locale. Nonostante questo, il Governatore Michele Emiliano ha già predisposto la «fase due», calcolando nelle prossime settimane 3.500 contagi da Coronavirus.

«Stiamo presentando uno scenario che speriamo non si verifichi mai, ma che comunque dobbiamo preparare per evitare di essere presi in contropiede» ha dichiarato il Presidente nella teleconferenza stampa con il direttore del dipartimento regionale Salute Vito Montanaro e l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco voluta per presentare la nuova rete-covid che prevede più posti letto: dalla terapia intensiva ai post acuzie per i pazienti ‘guariti’ (nel senso dimessi dall’Ospedale), ma ancora positivi.

A destare più preoccupazione, oggi, sono i focolai scoppiati nelle residenze per anziani.

Il bollettino

I nuovi casi continueranno a salire nei prossimi giorni, fino a quando la curva comincerà a scendere. La prossima settimana secondo il luminare voluto da Emiliano per guidare la task force per gestire l’emergenza. Così è anche oggi, come si legge nel bollettino epidemiologico. Su 1.136 test, 143 sono risultati positivi. Così suddivisi:

39 nella Provincia di Bari

33 nella Provincia di Foggia

5 nella Provincia Bat

22 nella Provincia di Taranto

27 nella Provincia di Brindisi

18 nella Provincia di Lecce

1 fuori regione.

(La somma dei dati per provincia è superiore di 2 casi perché include le schede non ancora attribuite per provincia e che sono state nel frattempo assegnate).

Ancora ‘drammatico’ il numero dei decessi, 19 in tutta la regione: 11 in Provincia di Bari, 1 in Provincia di Brindisi, 2 in Provincia di Foggia, 5 in Provincia di Lecce.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 1.946 così divisi:

655 nella Provincia di Bari

116 nella Provincia di Bat

191 nella Provincia di Brindisi

490 nella Provincia di Foggia

321 nella Provincia di Lecce

148 nella Provincia di Taranto

20 attribuiti a residenti fuori regione

5 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 15.209 test. Salgono a 57 i pazienti guariti. Mentre il totale dei decessi è 129.