Costrinse una 13enne conosciuta sui social network ad avere rapporti sessuali. Condannato un 38enne

Avrebbe costretto una 13enne, conosciuta sui social network, ad avere rapporti sessuali con lui. I giudici della prima sezione collegiale (Presidente Roberto Tanisi) hanno inflitto la pena di cinque anni e otto mesi di reclusione, nei confronti di un 38enne della provincia di Napoli, per i reati di violenza sessuale e detenzione di materiale pedopornografico.

Non solo, poiché il collegio ha disposto una provvisionale di 10mila euro ed il risarcimento del danno in separata sede, in favore dei genitori della ragazzina, una 13enne della Provincia di Lecce, che si erano costituiti parte civile con l’avvocato Massimo Bellini.

L’imputato è invece assitito dall’avvocato Pierandrea Serio e potrà ricorrere in Appello. In precedenza, il pm Simona Rizzo ha chiesto la condanna a 6 anni.

I fatti risalgono al mese di marzo del 2013. Secondo l’accusa, il 38enne adescava sui social una ragazzina di 13 anni di un comune del Basso Salento. L’uomo, una volta ottenuto, attraverso l’inganno, il suo numero di telefono, le inviava messaggi contenenti una serie di lusinghe del tipo: “Sai che impazzisco per il tuo corpo….per me sei una donna, io ti vedo come una donna nonostante l’età….io ti rispetto e ti amo“.

Tali lusinghe venivano accompagnate da un invito a compiere atti sessuali con lui. Infine, il 38enne sarebbe riuscito ad ottenere un incontro nel paese in cui risiedeva la minore intrattenendosi con lei in una camera di albergo, in cui l’avrebbe costretta a rapporti sessuali.

Non solo, poiché nella memoria informatica del suo telefono e del computer sono state rinvenute immagini della minorenne adescata, in biancheria intima ed in pose ammiccanti. Non solo, anche centinaia di immagini pornografiche, realizzate utilizzando minori di 18 anni.