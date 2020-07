Covid, Copertino e non solo: un caso anche a Bari. Ma crescono i guariti

Non c’è solo il focolaio familiare di Copertino tra i nuovi casi di coronavirus in Puglia. Come emerge dall’ultimo bollettino epidemiologico regionale, infatti, si legge come i nuovi positivi in regione sono 4 nelle ultime 24 ore.

Oltre a padre, madre e figlio di Copertino, rientrati dal Brasile e ora positivi – sebbene in forma lieve – al covid19, un caso è stato rintracciato anche in provincia di Bari. Il tutto all’esito di 2.018 tamponi processati.

I casi, quindi, risalgono lievemente, ma viceversa e per fortuna, i decessi restano a 0 anche oggi: il totale, infatti, dice ancora 546 deceduti dall’inizio dell’emergenza pandemica. A salire in misura significativa sono invece i guariti che oggi hanno toccato quota 3.922. Tutto questo porta il dato degli attuali positivi a scendere ancora: ad oggi sono 72. Di questi, 13 si trovano in stato di ricovero (nessuno in terapia intensiva).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 4.540, così suddivisi: