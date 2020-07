Tornano dal Brasile e risultano positivi al covid, famiglia di Copertino in quarantena

“Una notizia appena giunta: abbiamo tre nuovo casi di Covid a Copertino, tre signori provenienti dall’estero sono risultati positivi al tampone. Sono attualmente in quarantena”, con queste poche parole affidate alla sua pagina facebook nella serata di ieri, il sindaco di Copertino, Sandrina Schito, ha annunciato la positività al coronavirus per tre suoi cittadini.

Si tratta di una famiglia del posto che, di ritorno dal Brasile, una delle Nazioni maggiormente colpite dalla malattia (nei giorni scorsi è risultato positivo lo stesso premier Jair Bolsonaro), ha eseguito il tampone che ne ha accertato la positività.

I tre sono in quarantena, le loro condizioni non sono gravi e sono tenuti sotto controllo dal personale sanitario .

Copertino ha dovuto fare molto i conti con l’emergenza, soprattutto il suo ospedale. Nei primi giorni di marzo, in piena emergenza, a seguito della positività di un anestesista che presta servizio presso il nosocomio, la struttura era stata destinataria di una serie di provvedimenti di messa in sicurezza, da parte della Asl.

Successivamente, una ventina di giorni dopo, ne era stata disposta la chiusura e la riconversione a centro Covid per i pazienti in fase di guarigione, decisione che aveva suscitato non poche polemiche, visto che il presidio serve un bacino di utenza di 200mila persone. Una volta normalizzata la situazione generale, però, nella giornata del 25 maggio il nosocomio è stato riaperto e sono stati riattivati di tutti i reparti.