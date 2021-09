Covid, 1274 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl con i casi comune per comune

Sono 1274 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Il quadro disegnato dal report della Asl che, ogni venerdì, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia nei 96 comuni salentini, resta stabie. Una settimana fa erano 1271. Quella prima 1202. I ricoveri in Ospedale sono fermi a 64 (sette giorni fa erano 60).

Da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore dell’Unità operativa complessa di Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei salentini che hanno ricevuto una dose o anche il cosiddetto “richiamo”, distribuiti in base al Comune di residenza. Numeri alla mano, sono 1.049.186 le dosi di vaccino somministrate finora a cittadini residenti in ASL Lecce, di cui 549.190 prime dosi, 478.755 seconde dosi e 21.241 monodose.

Rispetto alla distribuzione per fascia di età: 58.443 sono state somministrate nella fascia 12-19, 98.342 nella fascia 20-29, 105.790 nella fascia 30-39, 160.086 nella fascia 40-49, 184.184 nella fascia 50-59, 171.079 nella fascia 60-69, 153.696 nella fascia 70-79, 95.414 nella fascia 80-89, 22.152 negli over 90.

Clicca qui per leggere il report con la distribuzione dei casi Comune per Comune, il numero dei ricoveri e dei decessi con la distinzione per genere ed età e l’incidenza settimanale per 100mila abitanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report settimanale della Asl è riportato, come detto, il numero dei contagi per ogni città o borgo salentino. La mappa della provincia di Lecce continua ad essere dipinta di diverse sfumature di blu, più o meno scure a seconda del “peso” dei casi nei singoli paesi.

Gallipoli conta 87 attuali positivi. Lecce 124. Nardò 73. Presicce-Aquarica 27. Porto Cesareo . Ruffano 23. Scorrano e Specchia 16. Taviano 23. Tricase e Ugento 20. Veglie 22. Porto Cesareo 31. Alezio 24. Carmiano 23. Casarano 22. Copertino 33. Corigliano d’Otranto 20. Cutrofiano 24. Per un totale di 1.274 attuali positivi.

I comuni covid-free, colorati di bianco, sono Cannole, Carpignano Salentino, Corsano, Diso, Giuggianello, Martignano, Morciano di Leuca, Nociglia, Palmariggi, Seclì, Sternatia, Tiggiano, Zollino.

Alessano 215 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 4.466 vaccini somministrati

Alezio 245 casi da inizio pandemia, 24 casi attuali, 4.052 vaccini somministrati

Alliste 160 casi da inizio pandemia, 12 casi attuali, 4.466 vaccini somministrati

Andrano 130 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.579 vaccini somministrati

Aradeo 323 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 6.834 vaccini somministrati

Arnesano 184 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 2.938 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 56 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.369 vaccini somministrati

Botrugno 85 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.068 vaccini somministrati

Calimera 176 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 5.270 vaccini somministrati

Campi Salentina 361 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali, 7.679 vaccini somministrati

Cannole 78 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.267 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 59 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.797 vaccini somministrati

Carmiano 574 casi da inizio pandemia, 23 casi attuali, 8.682 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 98 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.896 vaccini somministrati

Casarano 1.007 casi da inizio pandemia, 22 casi attuali, 13.856 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 101 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 2.138 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 144 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.984 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 151 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.878 vaccini somministrati

Cavallino 562 casi da inizio pandemia, 18 casi attuali, 9.300 vaccini somministrati

Collepasso 294 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 4.204 vaccini somministrati

Copertino 732 casi da inizio pandemia, 33 casi attuali, 17.829 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 167 casi da inizio pandemia, 20 casi attuali, 4.471 vaccini somministrati

Corsano 129 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 3.673 vaccini somministrati

Cursi 130 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.063 vaccini somministrati

Cutrofiano 254 casi da inizio pandemia, 24 casi attuali, 6.824 vaccini somministrati

Diso 85 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.338 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 128 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.507 vaccini somministrati

Galatina 859 casi da inizio pandemia, 35 casi attuali, 19.786 vaccini somministrati

Galatone 593 casi da inizio pandemia, 20 casi attuali, 10.895 vaccini somministrati

Gallipoli 1.150 casi da inizio pandemia, 87 casi attuali, 14.194 vaccini somministrati

Giuggianello 24 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 903 vaccini somministrati

Giurdignano 29 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.408 vaccini somministrati

Guagnano 184 casi da inizio pandemia, 14 casi attuali, 4.148 vaccini somministrati

Lecce 3.705 casi da inizio pandemia, 124 casi attuali, 68.503 vaccini somministrati

Lequile 232 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 6.077 vaccini somministrati

Leverano 393 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 10.337 vaccini somministrati

Lizzanello 530 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 8.671 vaccini somministrati

Maglie 413 casi da inizio pandemia, 12 casi attuali, 10.406 vaccini somministrati

Martano 241 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 6.487 vaccini somministrati

Martignano 33 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.236 vaccini somministrati

Matino 649 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 7.485 vaccini somministrati

Melendugno 425 casi da inizio pandemia, 14 casi attuali, 6.757 vaccini somministrati

Melissano 351 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 4.669 vaccini somministrati

Melpignano 33 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.665 vaccini somministrati

Miggiano 144 casi da inizio pandemia, 8 casi attuali, 2.578 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 72 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.586 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 489 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 9.705 vaccini somministrati

Montesano Salentino 115 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 1.930 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 53 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.341 vaccini somministrati

Muro Leccese 99 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 3.743 vaccini somministrati

Nardo’ 1.175 casi da inizio pandemia, 73 casi attuali, 22.450 vaccini somministrati

Neviano 101 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 3.957 vaccini somministrati

Nociglia 55 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.690 vaccini somministrati

Novoli 224 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 5.916 vaccini somministrati

Ortelle 65 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 1.761 vaccini somministrati

Otranto 183 casi da inizio pandemia, 15 casi attuali, 3.973 vaccini somministrati

Palmariggi 29 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.116 vaccini somministrati

Parabita 374 casi da inizio pandemia, 18 casi attuali, 6.393 vaccini somministrati

Patu’ 37 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.205 vaccini somministrati

Poggiardo 207 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 4.475 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 382 casi da inizio pandemia, 27 casi attuali, 6.541 vaccini somministrati

Racale 464 casi da inizio pandemia, 13 casi attuali, 7.399 vaccini somministrati

Ruffano 392 casi da inizio pandemia, 23 casi attuali, 6.498 vaccini somministrati

Salice Salentino 312 casi da inizio pandemia, 14 casi attuali, 5.937 vaccini somministrati

Salve 98 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.053 vaccini somministrati

Sanarica 50 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.104 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 301 casi da inizio pandemia, 7 casi attuali, 5.853 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 172 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 4.187 vaccini somministrati

Sannicola 213 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 4.006 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 143 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.470 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 57 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 2.247 vaccini somministrati

Scorrano 342 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 5.024 vaccini somministrati

Secli’ 102 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.459 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 71 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.038 vaccini somministrati

Soleto 179 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 3.888 vaccini somministrati

Specchia 162 casi da inizio pandemia, 16 casi attuali, 3.391 vaccini somministrati

Spongano 80 casi da inizio pandemia, 3 casi attuali, 2.684 vaccini somministrati

Squinzano 611 casi da inizio pandemia, 9 casi attuali, 9.655 vaccini somministrati

Sternatia 46 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.669 vaccini somministrati

Supersano 199 casi da inizio pandemia, 5 casi attuali, 3.036 vaccini somministrati

Surano 41 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 1.182 vaccini somministrati

Surbo 594 casi da inizio pandemia, 19 casi attuali, 10.710 vaccini somministrati

Taurisano 961 casi da inizio pandemia, 4 casi attuali, 7.697 vaccini somministrati

Taviano 478 casi da inizio pandemia, 23 casi attuali, 8.243 vaccini somministrati

Tiggiano 90 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 2.050 vaccini somministrati

Trepuzzi 421 casi da inizio pandemia, 11 casi attuali, 10.646 vaccini somministrati

Tricase 547 casi da inizio pandemia, 20 casi attuali, 12.613 vaccini somministrati

Tuglie 134 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 3.655 vaccini somministrati

Ugento 448 casi da inizio pandemia, 20 casi attuali, 8.333 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 64 casi da inizio pandemia, 2 casi attuali, 3.154 vaccini somministrati

Veglie 398 casi da inizio pandemia, 22 casi attuali, 10.048 vaccini somministrati

Vernole 263 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 5.165 vaccini somministrati

Zollino 41 casi da inizio pandemia, 0 casi attuali, 1.471 vaccini somministrati

San Cassiano 72 casi da inizio pandemia, 1 caso attuale, 1.533 vaccini somministrati

Castro 87 casi da inizio pandemia, 6 casi attuali, 1.839 vaccini somministrati

Porto Cesareo 434 casi da inizio pandemia, 31 casi attuali, 4.079 vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 646 casi da inizio pandemia, 147 casi attuali, – vaccini somministrati

Totali 30063 casi da inizio pandemia, 1274 casi attuali, 570431 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 64. Una settimana fa erano 60. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina sono 14 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 0 in medicina interna dello stesso Ospedale, 0 nelle altre Unità Operative della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce sono 5 i pazienti ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 29 in Pneumologia del Dea e 16 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 0 i pazienti ricoverati presso l’ospedale di San Cesario.