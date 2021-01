Dipendente della Corte di Appello positivo al covid-19. Disposta la sanificazione degli uffici

Un nuovo caso di covid-19 in tribunale. Un dipendente della Sezione Penale della Corte di Appello è risultato positivo. In via precauzionale, per la giornata di domani, è stata disposta la sanificazione del quarto e quinto piano della Corte di Appello. E resteranno chiusi gli uffici amministrativi e le cancellerie. Non solo, poiché è stato disposto il tracciamento dei contatti per individuare le persone da sottoporre a tampone e all’isolamento fiduciario.

E come specificato nella nota stampa: “Il medico del lavoro, il dirigente ed il presidente riservano ogni decisione in ordine alla apertura o meno delle stesse cancellerie per la giornata di lunedì 4 gennaio”.

Invece, nei giorni scorsi, un funzionario in servizio presso la Procura Generale del Tribunale di Lecce è risultato positivo al Covid-19, dopo il tampone molecolare. Ed un altro caso di positività è emerso, ma solo dopo il test rapido.

Tutto il personale della Procura Generale (magistrati, cancellieri e altri funzionari), sottoposto a tampone, è risultato negativo.

Nelle settimane scorse, invece, erano risultati positivi un avvocato e poi un cancelliere. Invece, 18 persone dell’ufficio gip sono risultate negative, dopo i tamponi molecolari.