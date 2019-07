Crolla il tetto di un’abitazione a Casarano. Tragedia sfiorata in pieno centro

Fortunatamente al momento del crollo, all’interno dell’abitazione non erano presenti persone, altrimenti adesso, forse, staremmo a raccontare una tragedia.

Ore di autentico panico quelle che si sono vissute nella serata di ieri in una traversa del centralissimo Corso XX Settembre a Casarano. Per cause ancora da chiarire il tetto di un’abitazione è crollato. Per fortuna, ripetiamo, al momento dell’accadimento, dentro la casa non erano presenti persone, il proprietario dell’appartamento, infatti, si trovava ricoverato presso l’ospedale “Francesco Ferrari” della cittadina del Sud Salento.

Non appena i residenti hanno udito il forte boato, si sono riversati in strada e hanno lanciato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco che, grazie anche all’aiuto delle unità Cinofile, hanno verificato che non vi fossero dispersi. Con loro anche i militari dell’Arma dei Carabinieri locale.

Qualche giorno fa, un episodio simile era accaduto a Lecce, lo scorso 16 luglio, infatti, in Via Brancaccio, sono crollati da un edificio grossi blocchi di tufo. Fortunatamente, nonostante la via sia molto trafficata da parte dei pedoni, in quel momento non si trovava a passare alcuno.