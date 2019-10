Dal furto di gratta vinci, agli insulti ai tifosi napoletani: altre denunce nell’operazione “First Cold”

La maxi operazione denominata “First Cold” allestita dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce non si è fatta sfuggire niente. Oltre ai controlli lungo le strade, e agli arresti per detenzione e spaccio di droga, numerosi sono stati anche i casi di sanzioni amministrative comminate dagli stessi militari.

A Lecce, a conclusione delle analisi di videoregistrazione, è stato denunciato S. R., classe 1961, dipendete di una tabaccheria cittadina. Questi, dal gennaio di quest’anno fino a ieri, si è reso protagonista del furto di sigarette e gratta e vinci per circa 100mila euro.

Un altro soggetto è stato denunciato perché nel corso della partita di calcio Lecce–Napoli di due settimane fa, mentre si trovava sugli spalti della Curva Sud, abbandonava il posto assumendo atteggiamenti provocatori nei confronti della tifoseria ospite, arrampicandosi sulla recinzione divisoria dei settori, violando il regolamento d’uso dello stadio.

A Collepasso i militari hanno arrestato in flagranza di reato per “false attestazioni o dichiarazioni a pubblico ufficiale sulla propria identità” Casciaro marco, classe 1984. Lo stesso è anche sottoposto all’obbligo di dimora nel comune di Ugento, poiché, a seguito di controllo alla circolazione stradale, ha falsamente attestato ai militari operanti proprie generalità.

Deferiti in stato di libertà per furto, poi, R. V., leccese cl. 1982, ma residente Monteroni. Predetto è stato ritenuto il responsabile del furto della somma contante di € 1.000 e di due telefoni cellulari, asportati da un bar di Copertino.

Marchi contraffatti

Sono stati deferiti in stato di libertà per ricettazione e introduzione nello stato italiano di prodotti industriali contraffatti quattro senegalesi. La merce falsa la esponevano lungo le strade di diversi paesi della provincia.

Deferiti in stato di libertà per ricettazione, poi, G. S., di Cutrofiano: nella sua auto sono stati rinvenuti diversi pezzi ricambio di un Porsche Cayenne colore nero, di cui l’uomo non forniva valide giustificazioni.

Dovrà rispondere di simulazione di reato D. M., nato in provincia di Bara nel ’67. L’uomo simulava il furto propria autovettura ad Aradeo.

Deferito in stato libertà per danneggiamento R. G., romano, poiché, a gallipoli, in evidente stato di alterazione psicofisica, danneggiava con dei calci un’ Audi in sosta. Ancora. Deferito in stato di libertà per occupazione abusiva area del demanio marittimo F. D., nato a Gallipoli, cl. 1971. Il predetto, titolare di attività commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, occupava abusivamente sul lungomare “Galileo Galilei” una superficie di demanio superiore a quella assentita.

Sanzione amministrativa occupazione abusiva suolo comunale, infine, per M. D., di Galatina, poiché con il suo bar di Galatone occupava abusivamente suolo comunale con della strumentazione musicale.

Stessa sorte per M. V., anch’egli di Galatina. L’uomo, in qualità di titolare di un bar ampliava abusivamente la superficie di vendita di cibi e bevande.