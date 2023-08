Addio a Daniela Mazzacane, brava e bella giornalista di TeleNorba

Ha combattuto il cancro come una leonessa ma certi mali sono più forti del coraggio e della forza. È scomparsa così Daniela Mazzacane, uno dei volti più belli e più carismatici della televisione pugliese.

In tanti si sono informati su quanto accadeva in Puglia attraverso i suoi tg, condotti con garbo e professionalità, mettendosi dalla parte di chi ascoltava le notizie e provando sempre a inquadrare con imparzialità le questioni che si dipanavano di volta in volta.

TeleNorba è stata la sua casa e da lì in tanti l’hanno conosciuta come succede sempre con i volti amici che diventano familiari perché la TV, più di qualsiasi altro mezzo di comunicazione, entra nelle case degli ascoltatori e con la forza dell’immagine fa sì che si aggiunga sempre un posto a tavola o sul divano a chi sta conducendo un tg o una trasmissione.

Daniela Mazzacane si era ammalata un anno fa e aveva combattuto la malattia provando a vincerla. Ma il cancro è stato più forte del suo coraggio.

La redazione di Leccenews24 rivolge le più sentite condoglianze alla famiglia e ai colleghi di TeleNorba.