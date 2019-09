Il maltempo non risparmia il Salento: strade allagate e disagi. A Veglie una casa prende fuoco colpita da un fulmine

I meteorologi lo avevano detto: sarà una settimana di piogge e temporali, anche violenti. Così è stato. Anche il Salento ha dovuto fare i conti con il maltempo che, a macchia di leopardo, ha colpito diversi comuni della provincia, causando non pochi disagi.

Strade allagate, come a Copertino, dove i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire per ‘aiutare’ un’ambulanza rimasta in panne. Difficoltà anche per gli automobilisti sulla statale Maglie-Lecce, dove un albero spezzato è caduto sulla carreggiata, sfiorando le macchine di passaggio. Ma nelle zone colpite sono state tante le chiamate ai ‘Caschi Rossi’, impegnati in queste ore per fronteggiare le richieste.

Decine gli interventi. L’ultimo, in ordine di tempo, a Veglie, dove un fulmine ha colpito un’abitazione, in zona “case sparse”. La scarica elettrica ha innescato le fiamme che hanno completamente avvolto il terrazzino. I Vigili del Fuoco del distaccamento locale, giunti sul posto mentre il temporale era ancora in corso, sono riusciti a domare l’incendio, ma le lingue di fuoco hanno causato diversi danni, ancora in corso di quantificazione. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito.