Premio ‘Il Pensatore di Auguste Rodin’ – 2023, bel riconoscimento per il salentino Davide Tommasi

Prestigioso riconoscimento per il salentino Davide Tommasi, nei giorni scorsi insignito del Premio ‘Il Pensatore di Auguste Rodin’ (edizione 2023) per l’importante impegno sociale che lo vede protagonista come editore della nota emittente radiofonica web ‘Radio Ok‘.

Nel corso di una memorabile serata svoltasi nel Teatro Paisiello di Lecce, l’ambito premio è stato assegnato dall’Accademia Italia in Arte nel Mondo.

L’associazione culturale ha dato vita ad uno dei più attesi eventi a livello nazionale e internazionale. Centinaia di ospiti provenienti dall’Italia e dall’estero, oltre alle autorità civili, religiose e militari, sono giunti in Salento per partecipare alla Biennale Internazionale di arti visive ‘L’Era degli dei‘- Progetto “Gli Echi della Magna Grecia”.

Insieme a Davide Tommasi l’Alto Riconoscimento Speciale per l’Impegno Sociale “Il Pensatore” di Auguste Rodin 2023, è stato conferito a:

– Gen. C.A. (ris) Claudio Vincelli, Coordinatore Presidenza della Anc, già Comandante Della Regione Carabinieri “Puglia”;

– Gen. C.A. (ris) Libero Lo Sardo, Presidente della Associazione Nazionale Carabinieri;

– Marie Georgette Saliba, attrice di teatro e cinema;

– Aksinja Gioia, pianista internazionale.

“È un premio che mi lusinga – ha affermato Davide Tommasi a Leccenews24 – e al tempo stesso mi ripaga per tanto lavoro. Il mio è un impegno al servizio della comunità in cui vivo ma che grazie alle potenzialità del web raggiunge tutti quei salentini che non vivono in Salento ma che hanno un grande spirito identitario che li porta a non perdere le loro radici e a coltivare l’amore per la loro terra. Noi siamo un mezzo che filtra questo amore, questo interesse, questa autentica passione. Ed è bello sapere di essere apprezzati, riconosciuti e premiati’.