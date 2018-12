Realizza alcune opere sprovvisto delle autorizzazioni. Nei guai titolare di un agriturismo

Come preannunciato da parte dello stesso corpo nelle settimane precedenti, continua incessante l’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di Lecce finalizzati alla tutela dei luoghi e alla repressione dell’abusivismo edilizio perpetrato in zona a vincolo paesaggistico sul litorale di Otranto.

A distanza di pochi giorni dai sequestri per abusivismo effettuati il 21 ed il 26 novembre 2018 presso le strutture ricettive “Tenuta Turchi” e “Corte del Casaro”, i militari dell’Arma specializzati in reati ambientali, diretti dal Maggiore Dario Campanella, hanno ispezionato un’altra struttura ricettiva sita sul litorale idruntino, l’agriturismo denominato “Cicerietria”, sempre in località “Fontanelle”.

Anche nei confronti di queste attività è scattato un sequestro preventivo d’urgenza su due corpi di fabbrica, per una dimensione complessiva di circa 150 metri quadrati, adibiti alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, realizzati in difformità dai titoli edilizi e paesaggistici rilasciati.

Il gestore della struttura, S.A.M., 60enne, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per la realizzazione delle opere in oggetto.

Le attività di controllo e tutela proseguiranno senza sosta anche nei prossimi giorni.