Realizza due magazzini e una sala ristorante senza autorizzazioni, nei guai titolare di una struttura ricettiva

Continua senza sosta l’attività dei Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico del Comando Provinciale di Lecce contro il fenomeno dell’abusivismo edilizio sul territorio.

Così, dopo la denuncia nei confronti della titolare di un B&B per la realizzazione di manufatti senza autorizzazione nei giorni scorsi, gli uomini dell’Arma del Noe, comandati dal Maggiore Dario Campanella, sempre nella zona dell’idruntino e più specificatamente in “Località Facà”, presso un’altra struttura ricettiva hanno sottoposto a sequestro preventivo d’urgenza tre manufatti, due magazzini e una sala ristorante, per una dimensione complessiva di circa 300 metri quadrati, tutti realizzati in assenza di autorizzazione paesaggistica, due in totale assenza di permesso di costruire e l’altro in difformità dal titolo rilasciato.

Il proprietario della struttura, M.A. 61enne, è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria competente per la realizzazione delle opere in oggetto.

Le attività di controllo e tutela continueranno senza conoscere pause anche nei prossimi giorni.