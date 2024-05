Picchia il titolare di una paninoteca e molesta una minore, scattano denuncia ed espulsione per un 20enne tunisino

Senza fissa dimora, già ‘attenzionato’ dalle Forze dell’Ordine per i suoi comportamenti, è stato denunciato per atti osceni in luogo pubblico, percosse e porto d’armi abusivo.