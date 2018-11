Realizzano una pavimentazione in zona a vincolo paesaggistico senza i permessi, denunciati 80enne e 60enne

Ancora un caso di realizzazione di opere in zona sottoposta a vincolo paesaggistico senza le autorizzazione e ancora un intervento da parte dei Carabinieri che hanno portato a denunce.

In Agro di Melendugno, i militari dell’Arma della Stazione Forestale di Otranto, infatti, hanno deferito in stato di libertà due persone: I. B. 80enne, nata a Castrì di Lecce e ivi residente e G. A. 60enne, nato a residente a Melendugno, ritenuti responsabili dei reati di opere non autorizzate realizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico

La prima in qualità di proprietaria/committente e il secondo in quanto direttore dei lavori, per la realizzazione di una pavimentazione di circa 180 metri quadrati all’interno di un lotto di terreno in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e idrogeologico, in totale assenza dei necessari titoli abilitativi e autorizzazioni.

I militari della Stazione Forestale hanno, altresì, proceduto al sequestro dell’opera e informeranno l’Autorità Giudiziaria competente.