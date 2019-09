Alleva un maiale, ma lo lascia ‘soffrire’. 53enne nei guai per maltrattamenti

Aveva deciso di allevare un maiale, ma quando i Carabinieri della stazione di Monteroni di Lecce si sono presentati insieme alle Guardie Zoofile nella campagna di sua proprietà, dove avrebbe dovuto ‘curare’ l’animale, lo hanno trovato moribondo. Talmente messo male che è scattata una denuncia a piede libero per maltrattamenti. È la storia, singolare, che vede protagonista un 53enne, nato ad Arnesano ma residente a Lecce, deferito in stato di libertà dagli uomini in divisa.

I guai per l’uomo, come detto, sono cominciati quando i militari accompagnati dalle Guardie Zoofine si sono presentati all’interno di una zona agricola di proprietà dell’uomo, nelle campagne di Arnesano, trovando un maiale in precarie condizioni di salute. Impossibile non notare la sofferenza del suino, impossibilitato persino a camminare. Da qui, la denuncia a piede libero.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dalle Guardie zoofile e dai Carabinieri della stazione di Monteroni.