Fugge per evitare il controllo, poi ‘minaccia’ un Carabiniere quando viene fermato: denunciato

Per evitare il controllo ha premuto il piede sull’acceleratore e quando è stato fermato, non contento, ha ‘insultato’ gli uomini in divisa che lo stavano multando proferendo frasi minacciose. È finita con un deferimento in stato di libertà la fuga di un 44enne di Squinzano che ora dovrà difendersi dall’accusa di minaccia a Pubblico Ufficiale.

I fatti accaduti nel cuore della notte

I guai per il 44enne sono cominciati quando è stato fermato dai carabinieri della stazione di Torchiarolo mentre si trovava alla guida della sua auto. Anzi, gli è stato intimato di fermarsi dato che l’uomo, alla vista degli uomini in divisa ha preferito allontanarsi a forte velocità, probabilmente per evitare il controllo che sarebbe scattato. Il tentativo di scappar via non è bastato.

Inseguito dai militari è stato bloccato dopo circa cinque chilometri. A quel punto, mente il capo-servizio era intento a scrivere il verbale per le infrazioni al codice della strada che aveva commesso, il 44enne ha cominciato a proferire ‘frasi minacciose’ contro il militare, per dissuaderlo. Da qui, come detto, l’accusa di minaccia a Pubblico Ufficiale.