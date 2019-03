Eseguono lavori su un immobile in assenza di autorizzazioni, scatta la denuncia per tre persone

Nella giornata di ieri, i militari della Stazione dei Carabinieri Forestali di Gallipoli, a seguito di una verifica in agro del comune di Nardò, hanno deferito in stato di libertà tre persone: M.G., 49enne, nato a Spoleto e residente a Roma in qualità di proprietario di un terreno e committente dei lavori; R.L. nato a Galatina 36 anni fa e residente a Nardò in qualità di direttore dei lavori e B.V., 53enne, nato a Turka in Ucraina e domiciliato nella Capitale in qualità di amministratore unico dell’impresa esecutrice dei lavori, ditta con sede a Roma ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di aver eseguito su un immobile preesistente, lavori edili in assenza di titolo abilitativo in relazione ai particolari vincoli presenti sull’area oggetto dell’intervento (vincolo paesaggistico, idrogeologico, oltre a ricadere in un’area sito di interesse comunitario e all’interno del Parco Regionale Naturale “Porto Selvaggio e Palude del Capitano”).

Al momento del sopralluogo, infatti, i Carabinieri hanno accertato l’esecuzione di un intervento di ristrutturazione con modifiche interne diffuse e formazione di nuove aperture esterne; la realizzazione di una scala interna e la modifica delle aperture; la ristrutturazione di un tratto del solaio di copertura e alcune modifiche relative ai parapetti a piano copertura.

Nella parte esterna, inoltre, sono state individuate opere recenti in calcestruzzo armato fuori terra. Inoltre, sull’area erano stati riversati residui di materiale edile utilizzati nel cantiere e/o derivanti da demolizione.