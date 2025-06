Nascondo all’interno di un pennarello la cocaina, denunciata una coppia

Nella serata di ieri, gli agenti della Polizia di Stato, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha effettuato un’attività di Polizia Giudiziaria a Collemeto.

Gli agenti del Commissariato di Galatina, avendo avuto notizia di un “via vai” nei pressi di un’abitazione sita nella via principale del paesino, hanno proceduto a una verifica di quanto segnalato.

Nel corso dell’attività sono state eseguite varie perquisizioni che hanno condotto alla denuncia in stato di libertà di un uomo e di una donna, rispettivamente di anni 21 e anni 33, entrambi residenti fuori dal comune di Galatina, ritenuti responsabili in concorso di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel controllo, infatti, all’interno dell’autovettura su cui viaggiavano, i poliziotti hanno trovato cocaina, occultata in all’interno di un pennarello, già suddivisa in dosi e pronta per essere probabilmente ceduta al dettaglio.

La perquisizione, quindi, è stata estesa all’interno dell’abitazione segnalata, dove gli agenti hanno scoperto, e sottoposto a sequestro penale, un bilancino di precisione perfettamente funzionante ed intriso di sostanza in polvere di colore bianco, e svariato materiale utile al taglio e confezionamento di sostanza stupefacente.

I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.