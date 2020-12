Impalcatura non idonea, mancato controllo sanitario e lavoro irregolare. Denunciate due persone

Non solo verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati predatori o in materia di consumo, detenzione e spaccio di sostanza stupefacenti, ma anche un quotidiano controllo, affinché siano rispettate tutte le norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

A Salice Salentino e Guagnano i militari dell’Arma, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli finalizzati al contrasto del fenomeno dello sfruttamento lavoro e dell’osservanza della normativa in materia sicurezza, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato libertà: I.A., 43enne, in qualità di legale rappresentante di un’impresa edile, in quanto non ha utilizzato le impalcature idonee atte a evitare rischio cadute, presso un cantiere a Salice.

Stesso provvedimento è stato emesso nei confronti di T.A. 41enne a Gugnano, poiché non ha posto in essere la sorveglianza sanitaria obbligatoria dei lavoratori dipendenti. A carico quest’ultimo è stata elevata una sanzione amministrativa per non avere regolarizzato la posizione di un dipendente.

Sono state comminate multe per un totale di oltre 15mila euro.

Inoltre i Carabinieri e il Nucleo Ispettorato del Lavoro, hanno informato l’Autorità Giudiziaria e gli enti assistenziali, previdenziali e fiscali.