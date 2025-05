A Castrignano del Capo, sequestrato cantiere edile in area a vicolo paesaggistico. Denunciate quattro persone

L’Operazione “Another Brick”, avviata dai Carabinieri Forestali nell’ aprile 2024 nel Salento Meridionale, attuata con il prezioso supporto dell’elicottero AW169 del 6° Nucleo CC di Bari-Palese, ha portato all’ accertamento di altri abusi edilizi nel Comune di Castrignano del Capo.

Le modalità per aggirare le limitazioni imposte dalle normative sull’edilizia e l’urbanistica diventano sempre più raffinate, richiedendo controlli sempre più accurati ed attenti.

In quest’ ultimo caso, in località Panzano, i Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Tricase hanno verificato che il cantiere edile che stava interessando una casa padronale, con sue pertinenze, autorizzato per la ristrutturazione di “locali tecnici” e “garage”, stava in realtà portando alla realizzazione di nuove volumetrie, presumibilmente per finalità residenziali, aggirando così i limiti imposti dalla normativa, in riferimento alle zone urbanisticamente classificate come “agricole”.

Un’ulteriore aumento di volumetrie sarebbe stato in corso di realizzazione con la previsione di una “serra solare”, che sarebbe stato trasformato in un vano abitabile.

Tutti questi artifizi non sono sfuggiti ai Carabinieri Forestali, che hanno proceduto a sottoporre il cantiere a sequestro preventivo, a evitare la prosecuzione dei lavori. Nello stesso tempo, hanno deferito alla Procura della Repubblica di Lecce 4 persone: il proprietario dell’immobile e del terreno (committente dei lavori), i due direttori dei lavori ed il titolare della ditta esecutrice.

Ai quattro sono stati ascritti i reati, in concorso, di cui all’ art. 44, comma 1, lett. c) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 (“Testo Unico dell’ Edilizia e dell’ Urbanistica”) ed all’ art. 181, comma 1, del Decreto legislativo n. 42/2004 (“Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”) per l’ esecuzione di interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo e da autorizzazione paesaggistica in zona sottoposta a vincolo (anche idrogeologico).