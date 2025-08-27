Rubano uno smartphone in una discoteca, ma vengono rintracciati dall’app. Denunciati due extracomunitari

Nella giornata del 22 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà per ricettazione due cittadini extracomunitari uno di anni 27 e l’altro di anni 44, già noti alle forze dell’ordine.

Nella serata del 24 agosto, due giovani residenti a Caserta e in vacanza a Gallipoli si sono presentati presso il Commissariato di Galatina riferendo di aver scoperto dove si trovasse il cellulare del quale avevano denunciato il furto in precedenza, che sarebbe avvenuto all’interno di una discoteca di Gallipoli.

I ragazzi utilizzando la geo localizzazione ancora attiva sullo smartphone, sarebbero giunti nei pressi di un laboratorio di riparazione di telefonia sito a poca distanza dal Commissariato, all’interno del quale avrebbero notato la presenza dei due indagati che stavano interloquendo con il tecnico presente nel tentativo di vendere il telefono sottratto.

In quel frangente i giovani hanno notato anche il documento di uno di loro nelle mani di uno degli indagati, anche questo rubato la nottata precedente.

Gli agenti si sono presentati immediatamente nel negozio e, dopo aver identificato le parti, acquisito le informazioni e restituito nell’immediatezza gli oggetti sottratti alle vittime, denunciato i due stranieri all’Autorità Giudiziaria.

Le perquisizioni nelle rispettive abitazioni del 44enne e del 27enne hanno permesso di scoprire la presenza di altri cellulari e numerosi dispositivi informatici come tablet, personal computer e cuffie bluetooth, dei quali gli indagati non hanno saputo fornire la provenienza, oltre ad una pistola giocattolo priva del cd tappo rosso.

Sono in corso indagini da parte dei poliziotti per rintracciare i proprietari degli oggetti sequestrati.