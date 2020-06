Trovato in possesso di un drone rubato al Mediaword di Surbo, denunciato 26enne brindisino

Per il giovane è scattata la denuncia per ricettazione. L’aeromobile, del valore di 1500 è stato rinvenuto all’interno della sua autovettura e restituito al proprietario del negozio.

All’interno dell’auto trasportava qualcosa di scottante, un oggetto rubato, per di più, in un’altra provincia. Sfortuna ha voluto che venisse fermato dai militari dell’Arma e per lui sia scattata la denuncia.

A Brindisi, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia locale, hanno denunciato in stato di libertà un 26enne del luogo, per ricettazione.

In particolare, il giovane è stato fermato a bordo della propria autovettura e, una volta sottoposto a perquisizione il veicolo, è stato trovato in possesso di un drone, confezionato e sigillato, del valore di 1.500 euro.

Gli accertamenti immediati degli uomini della “Benemerita” hanno consentito di acclarare che l’aeromobile a pilotaggio fosse stato rubato dai banchi di vendita del centro commerciale “Mediaworld” di Surbo.

L’oggetto è stato restituito al responsabile del negozio.

(Immagine di repertorio)