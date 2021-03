Si rifiuta di indossare la mascherina e al momento della sanzione insulta gli agenti, denunciato 43enne di Calimera

Il provvedimento nel corso di una serie di controlli che ha impegnato in questi giorni gli uomini del Commissariato di Galatina e della Questura di Lecce.

Poco meno di 48 ore e la Puglia passerà da zona gialla a rossa. Il provvedimento si è reso necessario a causa dell’aumento esponenziale dei contagiati, soprattutto nell’ultima settimana, forse dovuto anche ai numerosi assembramenti che si sono avuti in questi giorni e per i quali proseguono incessantemente i controlli delle Forze dell’Ordine.

In ottemperanza all’ordinanza della Regione Puglia del 10 marzo scorso che ha previsto ulteriori misure restrittive per la prevenzione della diffusione della pandemia da covid-19, nelle giornate dell’11 e del 12 marzo, è stato predisposto nel centro del Comune di Galatina un servizio straordinario di controllo del territorio con le volanti del Commissariato di Polizia di Stato e delle unità del Reparto Prevenzione Crimine.

Il centro storico della cittadina salentina è stato recentemente oggetto di esposti, in relazione alla presenza di giovani che nelle ore serali si assembrano, incuranti delle limitazioni.

Nell’ambito di tale servizio nella giornata di giovedì è stato controllato un centinaio di persone, la maggior parte giovani e una cinquantina di veicoli. Tra questi sono stati sanzionati 6 ragazzi trovati assembrati e privi dei dispositivi di protezione individuale.

Nella tarda serata, inoltre, una volante del Commissariato ha intercettato un veicolo il cui autista, alla vista della Polizia, si è dato alla fuga al fine di eludere la verifica. I due a bordo, fermati dopo un breve inseguimento, sono stati indagati per resistenza a Pubblico Ufficiale e l’uomo alla guida anche per guida senza patente reiterata nel biennio.

Nella serata di ieri, a Lecce, gli agenti in servizio di volante presso la Questura hanno denunciato T.T. 43enne di Calimera per Vilipendio alle Istituzioni.

Alle ore 20:40, una volante mentre transitava in Via Salandra ha notato nei pressi di un esercizio commerciale un cittadino che parlava con un altro, senza indossare la mascherina. I poliziotti hanno chiesto all’uomo di metterla, ma questi, dopo ripetuti richiami non ha adempiuto alle richieste, proferendo all’indirizzo degli agenti la frase: “fai il verbale, non mi interessa” che hanno poi proceduto a contestare la violazione.

Ma non è finita qui, perché, non contento, il trasgressore invitato a firmare gli atti e a ritirarne copia, ha proferito pubblicamente frasi ingiuriose dei confronti delle Istituzioni.