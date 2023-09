Ruba lo smartphone a un’infermiera nell’ospedale di Galatina, denunciato 53enne

A due settimane esatte di distanza, presso l’ospedale di Galatina, si è svolto nuovamente un furto, ma se 15 giorni fa si era trattato di un portafogli, questa volta a essere rubato è stato un telefonino cellulare.

I fatti

Nella giornata di ieri, gli agenti della Sezione Volanti del Commissariato della cittadina salentina, sono intervenuti presso il pronto soccorso del “Santa Caterina Novella” su richiesta di un’infermiera che aveva segnalato il furto del proprio telefono cellulare.

La stessa vittima ha fornito ai poliziotti una descrizione dettagliata del dispositivo mobile e ha dichiarato di nutrire forti sospetti su un paziente, giunto nella prima mattinata, al quale era stata diagnosticata una frattura.

Questi, conosciuto già in ambito ospedaliero poiché assiduo frequentatore del Ser.D. (Servizio per le Dipendenze), si era allontanato senza attendere la chiusura del referto ospedaliero.

Gli uomini del Commissariato, quindi, hanno individuato subito il presunto autore del furto, un 53enne e lo hanno raggiunto presso la propria abitazione.

Interrogato in merito, lo stesso, dopo i primi tentennamenti, ha consegnato spontaneamente un telefonino dalle caratteristiche simili a quello descritto dall’infermiera dal quale però, per evitare di essere rintracciato, aveva estratto e buttato via la sim card.

Lo smartphone è stato restituito alla proprietaria e il 53enne denunciato.