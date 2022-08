Scappa dopo l’incidente, pirata della strada ‘incastrato’ dalle telecamere. 35enne finisce nei guai

L’orologio aveva da poco segnato le 3.30 del 19 agosto, quando è scattata la segnalazione per un incidente stradale, avvenuto in via Gallipoli, a Galatina, ma una delle due auto coinvolte nel sinistro non si era fermata, nemmeno per aiutare le persone rimaste ferite. In poche parole, il conducente era fuggito via, facendo perdere le sue tracce. Gli agenti del locale commissariato si sono messi subito sulle tracce del pirata della strada, per dargli un volto e un nome. E così è stato, dopo una meticolosa indagine, i poliziotti sono riusciti a identificarlo e denunciarlo a piede libero.

Grazie anche ai filmati delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona, che avevano ripreso l’incidente, gli investigatori sono riusciti a risalire al veicolo coinvolto nel sinistro: una Audi A3 di colore nero di proprietà di un 35enne galatinese.

Il giorno stesso, l’auto del fuggitivo è stata trovata parcheggiata, non lontano dal domicilio del proprietario. E, ad ulteriore conferma, presentava danni compatibili con un incidente stradale. A quel punto, sono stati chiesti lumi al 37enne. Interpellato in merito, l’uomo si è assunto la responsabilità del sinistro, motivando la fuga poiché sprovvisto di patente di guida e assicurazione.

Alla fine è stato denunciato a piede libero per omissione di soccorso e lesioni personali colpose. Le due persone che viaggiavano sull’altro veicolo la notte dell’incidente, infatti, sono state accompagnate all’Ospedale di Copertino dove, dopo le cure, sono state dimesse con una prognosi di 15 giorni. Non solo, il 37enne è stato sanzionato per la mancanza di copertura assicurativa e guida senza patente perché mai conseguita con contestuale sequestro del veicolo e fermo amministrativo.