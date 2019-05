Spinge uno degli agenti a terra e fugge: inseguito e fermato il pusher della Villa Comunale

L’atteggiamento sospetto di quel giovane extracomunitario non è passato inosservato ad una pattuglia della Polizia Locale in bicicletta che stava controllando la Villa Comunale. I dubbi sono stati confermati da un altro gesto poco chiaro. Lo straniero – probabilmente pensando di non essere notato – ha cercato di nascondere un involucro di plastica ai piedi di un albero, in una delle tante aiuole dei giardini pubblici tra viale XXV Luglio e via Costa.

A quel punto, gli agenti hanno voluto vederci chiaro. Così hanno chiesto i documenti al giovane che, non gradendo l’invito, si è scagliato contro gli uomini della municipale, in preda ad un ‘inspiegabile’ stato di agitazione. Dopo averne spinto uno al suolo si è guadagnato la via di fuga, scappando in direzione di Palazzo dei Celestini.

Mentre recuperavano l’involucro, contenente “erba” o meglio più di 25 grammi di marijuana, hanno chiesto aiuto alle pattuglie nelle vicinanze. La ricerca del ‘fuggitivo’ si è conclusa poco dopo, quando il giovane extracomunitario è stato riconosciuto dagli agenti in motocicletta e fermato a pochi passi dalla Basilica di Santa Croce.

Accompagnato presso il Comando di Viale Rossini, su disposizione della Pubblico Ministero di turno, Maria Rosaria Micucci, il pusher – un ventitrenne originario del Gambia, senza fissa dimora – è stato denunciato a piede libero. Ora dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ma anche di resistenza a pubblico ufficiale.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sottoposta a sequestro ai fini della distruzione.