Nasconde in casa quasi 30 grammi di cocaina, scattano sequestro e denuncia

Nonostante l’imponente schieramento di forze messe in campo per stanare chi trasgredisce ai dettami del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri inerente le disposizioni per evitare il diffondersi del contagio da coronavirus, i militari dell’Arma, continuano, senza sosta la quotidiana opera a tutele dei cittadini volta alla prevenzione, contrasto e repressione dei reati in genere.

È così che i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casarano, hanno deferito in stato di libertà un uomo.

Nello specifico, questi, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato sorpreso a detenere tre involucri contenenti complessivamente 29,5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’Autorità Giudiziaria informata dagli uomini della “Benemerita” del comune del Sud Salento.