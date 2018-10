“Se toglievano me, si prendevano il paese”: Il pentito Montedoro rivela il piano di Caraccio per eliminarlo

Ammette di avere organizzato l’omicidio di Ivan Caraccio, perché era a conoscenza di essere a sua volta finito nel mirino di quest’ultimo.

Sono le dichiarazioni del neo collaboratore di giustizia Tommaso Montedoro, assititito dall’avvocato Sergio Luceri, ascoltato nei giorni scorsi nel processo in abbreviato “Diarchia”. Il 42enne di Casarano (compare tra i 14 imputati) nelle vesti di pentito ha aggiunto, nell’aula di Corte di Assise, ulteriori scottanti particolari rispetto a quanto già riferito al procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi ( dichiarazioni raccolte in due verbali). Montedoro ha risposto alle domande, dinanzi al gup Cinzia Vergine, collegato in videoconferenza da una località segreta.

Il pentito ha raccontato: “decisi che si doveva eliminare Caraccio, ma doveva essere una lupara bianca” e non un esecuzione plateale. Egli aggiunge che “non doveva farsi casino” e che all’epoca proferì le parole “succede pure questo addio”. “Dissi ai due Del Genio ( individuati assieme a una terza persona, come componenti del commando di sangue, n.d.r.) che non si doveva ammazzare per strada…doveva sparire e basta”.

Montedoro, infatti, specifica che gli era stato riferito di un accordo tra Caraccio ed un brindisino per eliminarlo. I due si sarebbero incontrati nel Nord Salento, assieme ad una terza persona, per l’acquisto di mezzo chilo di cocaina e in quell’occasione, l’interlocutore avrebbe detto a Caraccio “Ma quella questione, quando la risolviamo?” e lui avrebbe risposto ” Non ti preoccupare che la risolviamo, la mia parola è sempre quella”.

Inoltre, viene a sapere da un confidente della volontà espressa da Caraccio, di eliminarlo. Quest’ultimo avrebbe detto ” che a Casarano ero rimasto io, quasi se toglievano me, loro si potevano prendere tutto, si prendevano il paese, diciamo la zona”.

Il pentito, poi ha ammesso la responsabilità di tre omicidi e di altrettanti “tentati” ( come detto in precedente articolo), ma ha anche confessato un attentato dinamitardo a Casarano, per il quale era stato assolto.

L’omicidio Potenza

Montedoro ha ribadito di non essere responsabile dell’eliminazione di Augustino Potenza.

Rispondendo al pubblico ministero Massimiliano Carducci, il neo collaboratore di giustizia ha ricostruito i rapporti con Potenza (vittima di un agguato mortale a Casarano, n.d.r). Il pentito, da una parte, avrebbe confermato gli attriti sopraggiunti con l’ex socio in affari. Infatti, gli era stato riferito che Potenza si sarebbe lamentato di Montedoro per un grosso debito di denaro ( a partire dal 2014) ma di non essere mai riuscito a parlare direttamente con lui. Comunque ha sostenuto di non avere mai avuto interesse ad eliminarlo. Infatti, ha aggiunto di avergli scritto una lettera dal carcere con l’intento di dirimere i contrasti.

Montedoro avrebbe indicato i nomi delle persone presumibilmente coinvolte nell’omicidio. Anzitutto, Ivan Caraccio assieme a due altri soggetti venuti da fuori Provincia.

Il motivo? Un iniziale contrasto per un debito di droga, mai saldato nei confronti di Potenza e per un’aggressione subita da quest’ultimo in un locale pubblico.

Montedoro si sarebbe comunque tirato fuori dalla vicenda.

Invece, Luigi Spennato avrebbe affrontato di petto Caraccio e i suoi sodali. Nel corso di un incontro, avrebbe schiaffeggiato Luca Del Genio, sottolineando il debito di droga per 18mila euro, contratto con Potenza e prendendo in pegno una macchina.

Successivamente, Del Genio si sarebbe incontrato con Caraccio, il quale gli avrebbe riferito la volontà di eliminare Spennato. Invece, gli autori materiali del tentato omicidio, come sostenuto da Montedoro, sarebbero Andrea Del Genio (il cugino Luca sarebbe stato estromesso dopo il litigio e comunque “scagionato” da un testimone) e un’altra persona. Il tentato omicidio di Luigi Spennato, avvenne il 28 novembre 2016.

Il secondo verbale e gli affari

Montedoro, poi ha approfondito altri aspetti, emersi nel corso di un secondo incontro con gli inquirenti nel mese di settembre.

Egli ha riferito di un cassa comune, tra i membri del sodalizio, per reinvestire il denaro sporco. Montedoro ha però sottolineato che la gestione non era mai stata affidata a Marco Petracca ( imputato nel processo Diarchia), il quale non conosceva neanche l’esistenza della cassa e “non c’entrava niente con questo ambiente”.

I rapporti con politica

Il pubblico ministero Guglelmo Cataldi ha anche chiesto a Montedoro, di approfondire i suoi rapporti con la scena politica cittadina. Egli ha riferito un particolare episodio. Nel 2012, una persona legata ad un boss, gli avrebbe chiesto di intervenire per sbloccare la pratica amministrativa di un inceneritore, offrendogli 500mila euro. Montedoro avrebbe però rifiutato, perché Potenza, suo ex socio in affari, era contrario per motivi ecologici. Non solo, anche in virtù dei cattivi rapporti con il boss sopracitato. Nello specifico Montedoro afferma: “Contattavano me e Potenza affinché intervenissimo su un consigliere comunale di Casarano, perché loro sapevano che era nostro amico e quindi loro volevano con lui, affinché il partito diceva di si..però all’epoca non fu fatto.”

Il collegio difensivo è composto, tra gli altri, dagli avvocati: Mario Coppola, Attilio De Marco, Giuseppe Corleto, Simone Viva, Luigi Covella, Elvia Belmonte, Vincenzo ed Antonio Venneri, Antonio Piccolo del Foro di Bologna.