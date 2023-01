Circo Amedeo Orfei. Dopo i sigilli dei vigili, la Procura dispone il dissequestro

Disposto il dissequestro del circo Amedeo Orfei, dopo i sigilli apposti nelle scorse ore.

Il pm Alberto Santacatterina ha accolto l’istanza dell’avvocato Riccardo Giannuzzi che assiste Lino Orfei, in qualità di legale rappresentante.

In base quanto stabilito dalla Procura, però, il tendone deve essere smontato e la compagnia deve lasciare il territorio comunale di Surbo in assenza di autorizzazioni. La permanenza del circo era prevista invece fino al 15 gennaio prossimo.

Ricordiamo che nel pomeriggio di martedì, era stato eseguito un sequestro d’urgenza provvisorio dalla Polizia Locale di Surbo.

Nel provvedimento veniva contestata l’assenza dell’autorizzazione del Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) per i pubblici spettacoli.

Contestualmente, come atto dovuto, era stato iscritto nel registro degli indagati il 64enne Lino Orfei.

Il circo Amedeo Orfei era attendato in zona PIP, nel parcheggio del centro commerciale, a Surbo. E pochi giorni fa, nella stessa struttura è avvenuta l’aggressione di una tigre al domatore.

Inoltre, il settore servizi tecnici del Comune di Surbo aveva emesso un’ordinanza per il divieto dell’attività del circo Amedeo Orfei, ordinando l’immediata sospensione di tutte le attività collegate con la struttura circense e la rimozione delle attrezzature e di tutti i mezzi posti sul suolo comunale. In base a quanto si legge nell’ordinanza, non è stato dato alcun riscontro alle note trasmesse dall’ufficio da parte del proprietario del terreno, del titolare del circo o del professionista incaricato della pratica SUAP che riguarda l’attestato sull’idoneità dell’area, la corretta installazione delle strutture e le varie certificazioni.

Non solo poiché la struttura circense sarebbe stata installata senza alcuna autorizzazione e non sarebbero state trasmesse le necessarie comunicazioni agli enti preposti, come previsto dalla normativa.

Gli accertamenti dei vigili sono stati avviati dopo che il 29 dicembre scorso, intorno alle 20:30, durante lo spettacolo circense, una tigre non ha risposto ai comandi del domatore e si è avventata contro di lui, azzannandolo al collo e ad una gamba. Ivan Orfei, 31enne, ha riportato ferite profonde, ma non è in pericolo di vita. Immediatamente è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Vito Fazzi di Lecce.