Lido Rivabella, rimossi i sigilli. Adesso può prendere il via la stagione estiva

I sigilli erano stato apposti lo scorso 10 aprile, in piena emergenza covid, a pedane in legno, chiosco bar, servizi igienici, tettoie, ma adesso è arrivato il dissequestro e per Lido Rivabella a Gallipoli può prendere il via la stagione estiva

I fatti

A seguito di un’attività di indagine svolta dalla Polizia Giudiziaria, il Giudice delle indagini preliminari, Cinzia Vergine, aveva disposto il sequestro preventivo dell’area demaniale in concessione e delle strutture realizzate.

In particolare, alla titolare era stata contestata l’occupazione del demanio marittimo, il mancato smontaggio della struttura al termine della stagione estiva e la non facile amovibilità della stessa.

Alla decisione, però, la proprietaria si era opposta e, attraverso gli avvocati Leonardo Maruotti e Carlo Viva, ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame che, accogliendo parzialmente l’istanza presentata dai legali del bacino, aveva disposto il dissequestro dell’area demaniale.

Ieri, infine, la buona e definitiva notizia. Il Pubblico Ministero Alessandro Prontera ha accolto l’istanza presentata dagli avvocati è ha disposto la rimozione dei sigilli, facendo sì che si possano riprendere le attività.