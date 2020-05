Pontili di Otranto: Il giudice dispone il dissequestro, dopo l’istanza della difesa

Il giudice dispone il dissequestro dei pontili di Otranto. Il gip Sergio Tosi ha accolto l’istanza dell’avvocato Francesco Vergine per il Comune, quale soggetto titolare dei pontili, nonostante il parere negativo espresso dal Pm.

«Siamo molto contenti che il Gip abbia accolto la nostra istanza – ha commentato il primo cittadino Pierpaolo Cariddi – siamo determinati a portare avanti il nuovo progetto che abbiamo già stilato e definito nel dettaglio. Una rigenerazione dell’area a terra, una riqualificazione estetica delle strutture e una ridistribuzione dei pontili del diportismo con conseguente ridimensionamento: su questo intendiamo puntare nella prossima conferenza dei servizi, già fissata per il prossimo 9 giugno, per ragionare sulla nuova soluzione».

«Poiché qualunque intervento, però, potrà essere avviato solo da ottobre, dovendo attendere l’acquisizione di pareri e procedure, abbiamo chiesto il dissequesto dei pontili attuali per non lasciare la nostra città senza un servizio così importante per il nostro turismo, ancor di più in questa stagione particolare. E questo per due motivi: sia per i posti di lavoro, diretti e indiretti, che ha sempre garantito, sia per assicurare una fruizione del mare autonoma e distanziata. Quella che l’uso della barca, appunto, consente, evitando così il sovraffollamento di coste e spiagge» ha concluso il Sindaco.

L’amministrazione comunale, intanto, ha già provveduto a concordare una nuova conferenza dei servizi, che si terrà il prossimo 9 giugno.

Il precedente sequestro

L’accusa contestata ai sei indagati, secondo la Procura, è di occupazione abusiva del demanio marittimo e abusi edilizi per avere occupato arbitrariamente l’area demaniale marittima prospiciente il “bastione dei Pelasgi”, detta “Aia delle fabbriche”, di complessivi mq. 34.874,56.

E nonostante le diffide ricevute dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi, Lecce e Taranto, dall’Ufficio Circondario Marittimo di Otranto e dall’Avvocatura Generale dello Stato di Roma, non veniva predisposto lo smontaggio, alla scadenza della stagione estiva, dei pontili galleggianti e delle sistemazioni delle aree a terra, così violando la prescrizione posta dall’autorizzazione paesaggistica.

Il collegio difensivo ritiene, invece, che i pontili sono rimasti installati in virtù del cosiddetto emendamento Marti (dal nome del senatore della Lega), relativo alla legge di stabilità 145 del 30 dicembre del 2018. Tale modifica, infatti, stabiliva che le strutture amovibili (tra cui i “punti di approdo”) possono essere mantenute per tutto l’anno e durante fino al 31 dicembre del 2020.