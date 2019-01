Le fiamme distruggono cinque mezzi di un’azienda di Alliste, le telecamere immortalano gli autori

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 21.15, quando nel deposito di una azienda di calcestruzzi che sorge in contrada Stornare ad Alliste si è scatenato un vero e proprio inferno di fiamme. Pochi dubbi che l’incendio sia di natura dolosa. Come hanno ‘scoperto’ gli uomini in divisa, giunti sul posto per i rilievi di rito, dietro il rogo c’è sicuramente la mano dell’uomo. Anzi sono due i malviventi immortalati dalle telecamere di videosorveglianza che hanno ripreso la scena.

Dalle immagini si vedono chiaramente due persone, con il volto coperto per non essere riconosciute, che si sono introdotte all’interno del deposito dopo aver forzato la recinzione. Una volta dentro, utilizzando del liquido infiammabile, hanno appiccato il fuoco ad alcuni mezzi parcheggiati. Ben cinque sono andati distrutti o quasi. Quattro betoniere e un camion-pompa, infatti, sono stati danneggiati nella parte anteriore. Di fatto, sono inutilizzabili.

Per domare le fiamme è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Ugento che sono riusciti a contenere i danni, comunque ingenti e non coperti da assicurazione.

Le indagini – affidate ai Carabinieri del Norm della Compagnia di Casarano e ai colleghi della stazione di Racale – sono ancora in corso. La zona, per la precisione, è provvista di un impianto di allarme collegato all’Istituto di Vigilanza.