Eroina “brown sugar” nascosta in casa, 52enne di Lecce finisce in carcere. ‘Segnalata’ anche una cliente

I guai per Giuseppe Vivenzio, 52enne di Lecce, sono cominciati quando i Carabinieri del Norm della locale compagnia hanno bussato alla porta della sua abitazione, intenzionati ad effettuare una perquisizione domiciliare.

Le “sorprese” trovate durante il giro di controllo – 31,34 grammi di eroina “brown sugar”, il materiale necessario per il confezionamento delle dosi e 850 euro in contati, probabilmente guadagnati con lo spaccio – sono costate all’uomo l’arresto in flagranza di reato. Per lui, una volta concluse le formalità di rito si sono aperte le porte di Borgo San Nicola.

Nei guai anche una cliente

Impossibile conoscere i motivi che hanno fatto scattare il blitz, ma durante la perquisizione in casa del 52enne è finita nei guai anche una donna di Poggiardo. L’acquirente/consumatrice, presente nell’abitazione al momento del controllo, è stata segnalata alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Droga, denaro e materiale sono stati sequestrati mentre l’arrestato, una volta concluse le formalità di rito, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale del capoluogo salentino.