Escalation di scippi a Lecce, altri due episodi a distanza di poche ore

È allarme scippi nella città di Lecce. Dopo quello avvenuto lo scorso 16 marzo in Via Cicolella, nella giornata di ieri, altri due episodi si sono verificati nel capoluogo.

Il primo ai danni di una donna di Trepuzzi che, mentre passeggiava nei pressi di Porta San Biagio, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato di mano la borsa, facendola cadere per terra, per poi fuggire via facendo perdere le proprie tracce.

Il secondo caso, invece, è avvenuto nella tarda serata, poco prima della mezzanotte. In questa occasione ad agire sarebbero stati in due, quando, una giovane, a bordo della sua bicicletta, è stata raggiunta da due persone in sella a uno scooter e con il volto travisato dai caschi. I malviventi hanno affiancato la ragazza e con una mossa fulminea si sono impossessati della borsetta riposta nel cestino anteriore del mezzo a due ruote.

La vittima, non si è persa d’animo e poco dopo ha raggiunto gli uffici della Questura di Lecce dove ha sporto denuncia.